Auraiya News: गुलाल के बीच गूंजे जयकारे, किया गणेश प्रतिमा विसर्जन

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आयोजकों ने बताया कि महोत्सव के तहत 11 दिनों तक विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान धर्मेंद्र दुबे, रजनीश दुबे, संतोष सविता, हिमांशु आदि मौजूद रहे। गणेश उत्सव के समापन पर सोमवार को बिल्लू मिश्रा व शिवम मिश्रा ने परिवार संग गणपति बप्पा की प्रतिमा का विधि-विधान से विसर्जन किया।गणेश प्रतिमा को लेकर परिजन कमलपुर नहर पहुंचे जहां हवन-पूजन और महाआरती कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की गई। विसर्जन यात्रा के दौरान गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने एक-दूसरे को लाल-गुलाल लगाकर डीजे की धुन पर नृत्य किया और बाप्पा को भावभीनी विदाई दी।