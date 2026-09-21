Auraiya News: 24 घंटे बाद भी मिट्टी में दबे शव की नहीं हो सकी शिनाख्त

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शव मिलने के बाद पुलिस ने पास के गांव से लापता हुई युवती के होने की आशंका जताई थी, छानबीन करने पर वह ग्वालियर के एक आश्रम में सुरक्षित मिली। पुलिस ने परिजन से वीडियो कॉल कराकर इसकी पुष्टि की। इसके बाद शंकरपुर और दलपपुर गांव की महिलाओं के संबंध में भी आशंका जताई गई, लेकिन वे भी अपने घर पर सुरक्षित पाई गईं।शिनाख्त न होने पर पुलिस ने इटावा और कानपुर देहात समेत पड़ोसी जिलों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। बिधूना मार्ग पर लगे छह से अधिक सीसीटीवी कैमरे का 10 दिन पुराना डाटा निकाला गया। इसमें भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा।अब सोशल मीडिया के जरिये पुलिस शव के पहचान करने में जुटी है। थाना प्रभारी निरीक्षक अमर बहादुर सिंह ने बताया कि पहचान के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास जिले की पुलिस व सोशल मीडिया की भी मदद ली जा रही है।