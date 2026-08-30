Auraiya News: किशोरी को ले जाने का आरोपी बिजनौर से गिरफ्तार

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एरवाकटरा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी बिधूना कस्बे में पिता व दादी के साथ रहती थी। दो जुलाई को बेटी को ले जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस दौरान पंकज का नाम प्रकाश में आया। पुलिस शनिवार को दबिश देकर आरोपी को बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया।इसके बाद उसे कोतवाली ले जाया गया। कोतवाली में पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोतवाल विनेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज था। कोर्ट में पेश करने के बाद वहां से उसे इटावा जेल भेज दिया गया है।