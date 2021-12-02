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नगर के मोहल्ला लाल मस्जिद निवासी अशफाक शुक्रवार दोपहर पत्नी रोशन जहां (38) के साथ बाइक से ससुराल रहरा में अपनी साली रेशमा के निकाह में शामिल होने जा रहे थे। हसनपुर-रहरा मार्ग पर गांव हाकमपुर के पास पीछे से आए कैंटर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। राहगीरों ने एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद रोशन जहां को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।पुलिस ने कैंटर कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक फरार हो गया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रोशन जहां के तीन बेटे फैजान, नोमान और आयान तथा एक बेटी निदा है।उधर, रहरा में निकाह की तैयारियों के बीच दुल्हन की बड़ी बहन की मौत की खबर से खुशियां फीकी पड़ गईं। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि हादसे में महिला की मौत हुई है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।