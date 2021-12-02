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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Widening work, stalled during the rains, will now pick up pace again; work has commenced

Amroha News: बारिश में थमा चौड़ीकरण अब फिर पकड़ेगा रफ्तार, काम शुरू

Thu, 08 Oct 2026 02:02 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Thu, 08 Oct 2026 02:02 AM IST
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Widening work, stalled during the rains, will now pick up pace again; work has commenced
अमरोहा। बारिश की वजह से बंद हो चुके विकास कार्यों को अब धीरे-धीरे रफ्तार मिल रही है। जोया-संभल मार्ग पर भी काम शुरू हो चुका है। यह करीब 19 करोड़ की लागत से पूरा कराया जाएगा। साढ़े पांच मीटर से बढ़ाकर सात मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। इससे वाहन चालकों को काफी फायदा मिलेगा।
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बारिश के कारण बीच में रुका जोया-संभल मार्ग के चौड़ीकरण का काम अब फिर शुरू हो रहा है। लोक निर्माण विभाग ने मार्ग के निर्माण कार्य को गति देने की तैयारी शुरू कर दी है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जोया से संभल तक आवागमन आसान होने की उम्मीद है। चौड़ीकरण का काम बंद होने से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यह मार्ग क्षेत्र के सैकड़ों गांवों को जोड़ता है। सड़क चौड़ी होने से यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा और लोगों को राहत मिलेगी। जोया चौराहे से लेकर मनौटा तक करीब 14 किलोमीटर लंबे मार्ग की मरम्मत का कार्य शुरू कराया जा रहा है। अधिशासी अभियंता गिरीशचंद ने बताया कि काम शुरू हो चुका है। इस पर करीब 19 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।
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