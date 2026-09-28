Amroha News: शादी के अरमान पर चोरों ने फेरा पानी

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गांव निवासी अजहरउद्दीन नेटवर्किंग का काम करते हैं। करीब एक माह बाद उनकी बदायूं जिले के किला खेड़ा में शादी होनी है। शनिवार देर रात चोर घर में घुसे और कमरे में रखी सेफ खोलकर करीब 70 हजार रुपये, आधा किलो चांदी और सात तोला सोने के जेवरात ले गए। रविवार सुबह परिजनों को सामान बिखरा मिलने पर चोरी का पता चला। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विज्ञापन

ग्रामीणों के मुताबिक, शुक्रवार रात भी लियाकत अली, इस्माईल और शहादत के घरों में चोरी हुई थी। लगातार दो रात वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश है। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द खुलासा किया जाएगा। गांव निवासी अजहरउद्दीन नेटवर्किंग का काम करते हैं। करीब एक माह बाद उनकी बदायूं जिले के किला खेड़ा में शादी होनी है। शनिवार देर रात चोर घर में घुसे और कमरे में रखी सेफ खोलकर करीब 70 हजार रुपये, आधा किलो चांदी और सात तोला सोने के जेवरात ले गए। रविवार सुबह परिजनों को सामान बिखरा मिलने पर चोरी का पता चला। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।ग्रामीणों के मुताबिक, शुक्रवार रात भी लियाकत अली, इस्माईल और शहादत के घरों में चोरी हुई थी। लगातार दो रात वारदात से ग्रामीणों में आक्रोश है। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द खुलासा किया जाएगा।

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नौगावां सादात। बोहरा बोहरी गांव में शनिवार रात चोर दीवार फांदकर घर में घुस गए और सेफ से 70 हजार रुपये की नकदी समेत लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। करीब एक माह बाद घर में शादी होनी है। लगातार दूसरी रात चोरी से ग्रामीणों में रोष है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पीड़ित ने तहरीर दी है।