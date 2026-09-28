Amroha News: बारिश ने डेढ़ दिन में ही तोड़ा 11 साल का रिकॉर्ड
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:53 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:53 AM IST
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अमरोहा। सितंबर माह में महज 36 घंटे की बारिश ने अमरोहा में पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में 381 एमएम बारिश दर्ज की गई, जो सितंबर में अब तक के उपलब्ध आंकड़ों में सबसे अधिक है।
इससे पहले वर्ष 2024 में पूरे सितंबर में 345 एमएम बारिश दर्ज की गई थी। इस बार डेढ़ दिन में उससे 381 एमएम अधिक पानी बरस गया। शनिवार की तरह रविवार को भी अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। लगातार बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से मौसम में सर्दी का एहसास होने लगा।
जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार के मुताबिक इस साल सितंबर में बारिश ने पिछले सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। जिला कृषि अधिकारी के अनुसार, बीते 36 घंटे में ही 381 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। यानी वर्ष 2024 के पूरे सितंबर में हुई बारिश से भी इस बार 36 घंटे में अधिक पानी बरस गया।
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उन्होंने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सामान्य से अधिक ठंड महसूस हुई। सितंबर के अंतिम दिनों में मौसम के इस बदले मिजाज ने लोगों को सर्दी की दस्तक का एहसास करा दिया है।
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इससे पहले वर्ष 2024 में पूरे सितंबर में 345 एमएम बारिश दर्ज की गई थी। इस बार डेढ़ दिन में उससे 381 एमएम अधिक पानी बरस गया। शनिवार की तरह रविवार को भी अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। लगातार बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से मौसम में सर्दी का एहसास होने लगा।
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जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार के मुताबिक इस साल सितंबर में बारिश ने पिछले सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। जिला कृषि अधिकारी के अनुसार, बीते 36 घंटे में ही 381 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। यानी वर्ष 2024 के पूरे सितंबर में हुई बारिश से भी इस बार 36 घंटे में अधिक पानी बरस गया।
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उन्होंने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि ठंडी हवाओं के कारण लोगों को सामान्य से अधिक ठंड महसूस हुई। सितंबर के अंतिम दिनों में मौसम के इस बदले मिजाज ने लोगों को सर्दी की दस्तक का एहसास करा दिया है।