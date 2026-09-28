Amroha News: जापान को भाया अमरोहा का भुजिया सेव, मिले 25 लाख के ऑर्डर

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जापान की एक कंपनी ने फैक्टरी विजिट के बाद एक कंटेनर नमकीन लेने में रुचि जताई है। चीन, वियतनाम और दुबई के कारोबारी प्रतिनिधियों ने भी नमकीन के सैंपल लिए हैं। जोया निवासी फैसल पाशा के पुश्तैनी प्रतिष्ठान की भुजिया सेव को यूपीआईटीएस के हॉल नंबर 16 में स्टॉल मिला है। उन्होंने बताया कि यहां मांग इतनी अधिक है कि रोजाना दोपहर 12 बजे तक स्टॉक खत्म हो रहा है।पहले दिन करीब 35 हजार रुपये, दूसरे दिन 58 हजार रुपये और तीसरे दिन दोपहर तक 76 हजार रुपये की नकद बिक्री दर्ज की गई। पहले दिन 1340 और दूसरे दिन करीब 1200 पैकेट की बिक्री हुई। इसके अलावा नोएडा-ग्रेटर नोएडा के मॉल, गाजियाबाद और बंगलूरू की बीटूबी कंपनियों तथा बड़े ब्रांड के वितरकों की ओर से भी थोक ऑर्डर मिले हैं।