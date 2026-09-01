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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   The life and teachings of the Prophet of Islam resonated at the Mahfil-e-Milad.

Amroha News: महफिल-ए-मिलाद में गूंजी पैगंबर-ए-इस्लाम की सीरत और तालीमात

Tue, 01 Sep 2026 01:57 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:57 AM IST
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The life and teachings of the Prophet of Islam resonated at the Mahfil-e-Milad.
अमरोहा। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में सोमवार को मुस्लिम कमेटी अमरोहा के सदर हाजी सैय्यद खुर्शीद अनवर की सदारत में मोहल्ला गुजरी स्थित सैय्यद सलीम अमरोहवी के मकान पर महफिल-ए-मिलादुन्नबी हुई। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की।
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कार्यक्रम की शुरुआत मस्जिद तहसील वाली के पेश इमाम हाफिज गुलाम मुर्तजा ने तिलावत-ए-कुरान पाक से की। हाफिज मकारिम अली ने नात-ए-पाक पेश की।
खुसीसी खतीब मौलाना गुलाम मुर्तजा ने पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा की विलादत और सीरत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पैगंबर-ए-इस्लाम ने इंसानियत को इल्म, अदल और अखलाक का पैगाम दिया। उनकी सीरत इंसानियत के लिए राह-ए-हिदायत है।
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महफिल के अंत में सलात-ओ-सलाम पेश किया गया। सैय्यद खुर्शीद अनवर ने मेहमानों और अकीदतमंदों का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में अमन-ओ-अमान, भाईचारे और अमरोहा में इत्तेहाद के लिए दुआ कराई गई। इसके बाद लंगर तकसीम हुआ। मुस्लिम कमेटी के सरपरस्त सैय्यद उवैस रिजवी अमरोहवी, हाजी अब्दुल कय्यूम राईनी, सूफी निशात सिद्दीकी, सैय्यद फरजंद अली और शहबाज कलीम निजामी मौजूद रहे।
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