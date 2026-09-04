Amroha News: शिव इंटर कॉलेज की छात्राओं ने कबड्डी में ज्ञान भारती को हराया

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बृहस्पतिवार को शिव इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित प्रतियोगिता की शुरुआत प्रधानाचार्य डॉ. शरद कुमार शर्मा ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त व टॉस उछाल कर की। 14 वर्ष आयु वर्ग की प्रतियोेगिता में शिव इंटर कॉलेज की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन कर ज्ञान भारती इंटर कॉलेज की छात्राओं कोपराजित किया। 17 वर्ष आयु वर्ग में भी शिव इंटर कॉलेज की छात्राएं ही विजेता रहीं, जबकि 19 वर्ष आयु वर्ग में प्रतिद्वंद्वी टीम नहीं आने के कारण शिव इंटर कॉलेज की छात्राओं को विजयी घोषित कर दिया गया।विजेता टीम की छात्राएं जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। निर्णायक की भूमिका डॉ.बिजेंद्र सिंह ने निभाई और स्कोरर शैलेंद्र कुमार रहे। इस मौकेे पर रेनू ठाकुर, चंचल कुमारी, मोेनिका, नवनीत कुमार, मुकेेश कुमार आदि मौजूद रहे।