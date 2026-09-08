फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   256 objections received regarding the proposal to hike circle rates; hearing lasted five hours.

Amroha News: सर्किल रेट बढ़ाने के प्रस्ताव पर आईं 256 आपत्तियां, पांच घंटे तक चली सुनवाई

Tue, 08 Sep 2026 02:06 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
256 objections received regarding the proposal to hike circle rates; hearing lasted five hours.
अमरोहा। धनौरा तहसील में संपत्तियों के प्रस्तावित सर्किल रेट को लेकर लोगों की नाराजगी और सुझाव सोमवार को प्रशासन के सामने पहुंचे। पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची पर मिलीं 256 आपत्तियों की डीएम डॉ. नितिन गौड़ ने व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की। तहसील सभागार में दोपहर 12 बजे से शाम पांच बजे तक चली सुनवाई में आपत्तिकर्ताओं ने अपनी बात रखी। डीएम ने सभी की बात सुनने के बाद आपत्तियों का नियमानुसार समाधान कराने का भरोसा दिया।
विज्ञापन

जनपद की तहसीलों में संपत्तियों की मूल्यांकन सूची की पुनरीक्षित दरें निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत गठित समिति के प्रस्ताव के आधार पर तैयार मूल्यांकन सूची पर आपत्तियां मांगी गई थीं। धनौरा तहसील में सबसे अधिक 256 आपत्तियां प्राप्त हुईं। सोमवार को इन्हीं आपत्तियों पर सुनवाई के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में प्रक्रिया पूरी की गई।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ताओं को एक-एक कर अपनी आपत्ति रखने का अवसर दिया गया। अधिकारियों ने संबंधित बिंदुओं को दर्ज किया और आवश्यक कार्रवाई की जानकारी भी दी। डीएम ने कहा कि प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। किसी भी पक्ष की उचित आपत्ति को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। डीएम ने किसान संगठनों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और प्रबुद्धजनों से भी बातचीत की। इन संगठनों की ओर से प्रस्तावित दरों को लेकर रखे गए सुझावों और आपत्तियों पर भी नियमानुसार समाधान का आश्वासन दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

डीएम का कहना है कि आपत्तियों की सुनवाई के बाद नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह, एएसपी अखिलेश भदौरिया, सहायक महानिरीक्षक निबंधन अमरोहा, एसडीएम, उप निबंधक धनौरा और तहसीलदार धनौरा मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed