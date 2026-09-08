Amroha News: मंडलीय भारोत्तोलन में अमरोहा का दबदबा

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प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष महाराज सिंह, प्रबंधक विकास कुमार, संरक्षक रामपाल सिंह और प्रधानाचार्य तेज सिंह परिहार ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया।प्रतियोगिता में मंडलीय पर्यवेक्षक संजीव कुमार, जिला विद्यालय प्रतिनिधि डॉ. धर्म सिंह, डॉ. जीपी सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निर्णायक मंडल में करन सिंह, सर्वेश सिंह, मोहित चौधरी, डॉ. संजीव कुमार चौहान, चंद्रमणि शर्मा, शिवम त्रिपाठी, मुनेन्द्र यादव, मनीष कुमार त्यागी, मंजीत सिंह और गौरव शर्मा शामिल रहे।परिणाम में अंडर-19 सीनियर बालक वर्ग में अमरोहा प्रथम रहा, जबकि अंडर-17 बालक वर्ग में बिजनौर की टीम ने बाजी मारी। जूनियर बालिका वर्ग में मुरादाबाद और सीनियर बालिका वर्ग में बिजनौर प्रथम रहे। प्रतियोगिता का संचालन प्रदेश भारोत्तोलन चयनकर्ता एवं राष्ट्रीय कोच चंद्रमणि शर्मा ने किया। समापन पर प्रधानाचार्य तेज सिंह परिहार ने अतिथियों, चयनकर्ताओं, कोच, प्रबंधकों, निर्णायकों और खिलाड़ियों का आभार जताया।