पीईटी : पहली में 39 तो दूसरी में 35 फीसदी ने छोड़ी परीक्षा

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डीआईओएस शतानंद शर्मा ने बताया कि जिले में परीक्षा के लिए 15 केंद्र बनाए गए थे। इनमें आठ केंद्र अमरोहा शहर में, जबकि अन्य केंद्र जोया, गजरौला, नौगावां सादात और मंडी धनौरा क्षेत्र में बनाए गए थे। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू हुई। इसमें 7104 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 4335 ने परीक्षा दी, जबकि 2769 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। इस तरह पहली पाली में 61.02 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई। दूसरी पाली में भी 7104 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी। इनमें से 4640 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 2464 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में उपस्थिति का प्रतिशत 65.31 रहा।पहली पाली के मुकाबले दूसरी पाली में 305 अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दोनों पालियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो दूसरी पाली में अभ्यर्थियों की उपस्थिति करीब 4.29 प्रतिशत अधिक रही। हालांकि कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों में से करीब 37 प्रतिशत परीक्षा से गैरहाजिर रहे। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे।