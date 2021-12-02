Amroha News: दिवाली की खुशियों पर ग्रहण, हादसे में एक भाई की मौत, दूसरा घायल

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थाना क्षेत्र के गांव भावली निवासी गंगासरन सिंह खेती-बाड़ी के साथ चिकित्सा व्यवसाय भी करते हैं। उनके बेटे दीपांशु (25) और शिवांशु हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित फार्मा कंपनी में काम करते थे। रविवार सुबह करीब पांच बजे दोनों बाइक से गांव लौट रहे थे।जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में नदी के पुल के पास बाइक चला रहे भाई को झपकी आ गई। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। गंगा एक्सप्रेसवे पर तैनात आपातकालीन स्वास्थ्यकर्मियों ने एंबुलेंस से दोनों को हसनपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दीपांशु को मृत घोषित कर दिया। शिवांशु का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है।सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है।दीपावली की खुशियां माता में बदलींहसनपुर। मृतक दीपांशु दो भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ा था और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। दीपावली की सुबह जहां परिवार उसके आने का इंतजार कर रहा था, वहीं सुबह-सुबह आंख खुलने से पहले ही बेटे की मौत की खबर सामने आई। इस दुखद हादसे ने पूरे परिवार की दीपावली की खुशियों को मातम में बदल दिया है। संवाद