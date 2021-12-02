Amroha News: आतिशबाजी से बिजली उपकरण व सोलर पैनल गोदाम में लगी आग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

मोहल्ला विजय नगर निवासी सुमित अग्रवाल बिजली विभाग में ठेकेदारी करते हैं। उनके पास एक नामचीन कंपनी के सोलर पैनल की जिले की एजेंसी है। कंचन बाजार में उनका गोदाम है। रविवार रात पड़ोसी अंकित ने गोदाम से लपटें उठती देख सूचना दी। सुमित पहुंचे तो आग विकराल हो चुकी थी। लोगों ने सबमर्सिबल पंप से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।गोदाम से सटी हितेश मांगलिक की दुकान और उसमें रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा। हितेश और उनके परिजनों ने आग बुझाने वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।पालिकाध्यक्ष ने आग पर काबू करने का प्रयास कियामंडी धनौरा। दिवाली की बधाई देने परिचित के घर पहुंचे पालिकाध्यक्ष प्रवीन अग्रवाल को गोदाम में आग लगने की सूचना मिली तो वह तत्काल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आसपास के घरों के सबमर्सिबल पंप चालू कराकर खुद पाइप से आग बुझाने का प्रयास किया। दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक पालिकाध्यक्ष पानी की बौछार करते रहे। सबमर्सिबल के पानी से आग नहीं बुझ सकी, लेकिन उसकी तीव्रता कम करने में मदद मिली। उन्होंने फायर ऑफिसर को फोन कर तत्काल दमकल भेजने को कहा। लोगों ने पालिकाध्यक्ष के साहस की प्रशंसा की। संवाद