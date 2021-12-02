Amroha News: नहर की पुलिया पर दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत

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ग्रामीणों के मुताबिक, क्षेत्र में काफी समय से तेंदुए की आवाजाही है। इससे किसानों को रात में खेतों की रखवाली और पशुओं को चारा डालने जाने में डर लग रहा है। किसान दिनेश कुमार पंवार, रजत कुमार, जितेंद्र सिंह पंवार, शरद पंवार और रेनू कश्यप ने बताया कि वन विभाग से कई बार पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें आशंका है कि तेंदुआ किसी दिन ग्रामीणों या पशुओं पर हमला कर सकता है।डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि सूचना पर वन विभाग की टीम गांव भेजी गई थी। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जरूरत पड़ने पर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा।