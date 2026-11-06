Amroha News: पनीर, दूध के नमूने फेल, पांच मामलों में 1.40 लाख का जुर्माना

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सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय विनय कुमार ने बताया कि उझारी के अफजाल पर पनीर के लिए 25 हजार और मिश्रित दूध के लिए 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। हसनपुर के नवाब अली पर आइसकैंडी के लिए 10 हजार, दौलतपुर के फजद मोहम्मद पर मिश्रित दूध के लिए 80 हजार और हसनपुर के मोहम्मद अशरफ पर आम के अचार के लिए 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।.......घर पर ऐसे करें दूध में मिलावट की जांचदूध और सरसों के तेल में मिलावट की शुरुआती जांच घर पर आसान तरीकों से कर सकते हैं। दूध में पानी, स्टार्च, डिटर्जेंट और यूरिया की मिलावट हो सकती है। पानी की जांच के लिए चिकनी, तिरछी सतह पर दूध की एक बूंद डालें। धीरे बहने और सफेद निशान छोड़ने पर दूध शुद्ध होने का संकेत मिलता है, जबकि तेजी से बहना पानी की मिलावट का संकेत हो सकता है।सरसों के तेल में मिलावट की जांचसरसों के तेल में पाम ऑयल, राइस ब्रान या आर्गेमोन तेल मिलाया जा सकता है। तेल को दो-तीन घंटे फ्रिज में रखने पर जमना या सफेद धब्बे दिखना मिलावट का संकेत बताया जाता है। वहीं, हथेली पर तेल रगड़ने से कृत्रिम रंग छूटने या रासायनिक गंध आने पर भी मिलावट की आशंका हो सकती है।.......