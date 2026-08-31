Amroha News: मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में पहुंचे एक हजार लोग, अधिकांश बुखार पीड़ित
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:52 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:52 AM IST
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अमरोहा/मंडी धनौरा। जिले की 25 पीएचसी पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। करीब एक हजार मरीज उपचार और दवा लेने पहुंचे। इनमें बुखार और एलर्जी के मरीजों की संख्या अधिक रही। मरीजों के ब्लड सैंपल भी लिए गए। सीएमओ डॉ. रमाकांत सागर ने रजबपुर और कुंदरकी भूड़ पीएचसी का निरीक्षण किया।
प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ग्रामीणों को घर के पास स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेलों का आयोजन किया जाता है। शहर की छेबड़ा और कटकुई पीएचसी समेत धनौरा के अस्पताल में भी मरीजों की जांच कर दवाएं दी गईं। चिकित्सा प्रभारी डॉ. राहुल ने बताया कि सीएचसी में सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं।
आरोग्य मेले में फार्मासिस्ट नदारद, 40 मरीज बुखार से पीड़ित
हसनपुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित आरोग्य मेले में फार्मासिस्ट तैनात नहीं था। प्रभारी चिकित्सक डॉ. अक्षय नागर भी अवकाश पर थे। लैब टेक्नीशियन राजीव कुमार और स्टाफ नर्स सर्वेश व दीपक मरीजों को दवाएं वितरित करते मिले। मेले में 112 मरीज पहुंचे, जिनमें 40 बुखार और 30 खांसी से पीड़ित थे। संवाद
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डिडौली में 21 मरीजों की जांच
डिडौली में आयोजित आरोग्य मेले में 21 मरीजों की जांच हुई। इनमें 12 बुखार, छह चर्म रोग और तीन खांसी से पीड़ित मिले। चिकित्सकों ने जांच के बाद दवाएं देकर सावधानी बरतने की सलाह दी।
बदलते मौसम में बढ़े स्किन एलर्जी के मरीज
कैलसा। नन्हेड़ा अल्यारपुर पीएचसी में आयोजित आरोग्य मेले में 36 मरीजों की जांच की गई। डॉ. प्रशांत शर्मा ने बताया कि तीन मरीज बुखार और 12 एलर्जी से पीड़ित मिले। मौसम में बदलाव के कारण एलर्जी, खुजली, दाद और घमोरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। सभी को दवाएं दी गईं और जरूरी सलाह दी गई। संवाद
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प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ग्रामीणों को घर के पास स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेलों का आयोजन किया जाता है। शहर की छेबड़ा और कटकुई पीएचसी समेत धनौरा के अस्पताल में भी मरीजों की जांच कर दवाएं दी गईं। चिकित्सा प्रभारी डॉ. राहुल ने बताया कि सीएचसी में सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं।
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आरोग्य मेले में फार्मासिस्ट नदारद, 40 मरीज बुखार से पीड़ित
हसनपुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित आरोग्य मेले में फार्मासिस्ट तैनात नहीं था। प्रभारी चिकित्सक डॉ. अक्षय नागर भी अवकाश पर थे। लैब टेक्नीशियन राजीव कुमार और स्टाफ नर्स सर्वेश व दीपक मरीजों को दवाएं वितरित करते मिले। मेले में 112 मरीज पहुंचे, जिनमें 40 बुखार और 30 खांसी से पीड़ित थे। संवाद
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डिडौली में 21 मरीजों की जांच
डिडौली में आयोजित आरोग्य मेले में 21 मरीजों की जांच हुई। इनमें 12 बुखार, छह चर्म रोग और तीन खांसी से पीड़ित मिले। चिकित्सकों ने जांच के बाद दवाएं देकर सावधानी बरतने की सलाह दी।
बदलते मौसम में बढ़े स्किन एलर्जी के मरीज
कैलसा। नन्हेड़ा अल्यारपुर पीएचसी में आयोजित आरोग्य मेले में 36 मरीजों की जांच की गई। डॉ. प्रशांत शर्मा ने बताया कि तीन मरीज बुखार और 12 एलर्जी से पीड़ित मिले। मौसम में बदलाव के कारण एलर्जी, खुजली, दाद और घमोरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। सभी को दवाएं दी गईं और जरूरी सलाह दी गई। संवाद
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