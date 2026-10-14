मिशन शक्ति पेज-6.0 : महिलाओं और बालिकाओं का सम्मान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम में खेल क्षेत्र की चार बालिकाओं, समाज कल्याण विभाग की चार महिलाओं, पांच सुपरवाइजर, छह नर्सिंग ऑफिसर और तीन पशु चिकित्सा अधिकारियों को सम्मानित किया गया। विद्यालयों में प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाली 15 मेधावी छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र, शॉल और पुष्पगुच्छ दिए गए। कार्यक्रम में 350 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने प्रतिभाग किया।एसपी ने महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा सुरक्षित वातावरण बनाने में जनभागीदारी पर जोर दिया। इस दौरान एएसपी अखिलेश भदौरिया, सीडीओ अश्वनी मिश्रा, एसडीएम ऋतु चौधरी, सीओ धनौरा अंजली कटारिया समेत महिला पुलिसकर्मी, चिकित्सा अधिकारी, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रहीं।पुलिस ने पैदल मार्च निकाल महिलाओं को किया जागरूकअमरोहा। मिशन शक्ति फेज-6 के तहत सोमवार देर शाम अमरोहा नगर और नौगावां सादात में पुलिस ने पैदल मार्च निकालकर महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा व अधिकारों के प्रति जागरूक किया। पुलिसकर्मियों ने महिला अपराधों से बचाव के उपाय बताए और उत्पीड़न की स्थिति में बिना डरे पुलिस से संपर्क करने की अपील की। एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि महिलाओं को शासन की महिला हेल्पलाइन, कानूनी अधिकारों और सुरक्षा सेवाओं की जानकारी देकर उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस ने सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। अमरोहा में मार्च का नेतृत्व शहर कोतवाल चंद्र प्रकाश शुक्ल और नौगावां सादात में प्रभारी निरीक्षक रजनी द्विवेदी ने किया। संवाद