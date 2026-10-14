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Amroha News: बाइक मिस्त्री की मौत में नामजद पुलिस पकड़ से दूर

Wed, 14 Oct 2026 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:55 AM IST
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Accused in bike mechanic's death remains out of police reach.Accused in bike mechanic's death remains out of police reach.
आदमपुर। दढ़ियाल में बाइक मिस्त्री निजामुद्दीन मलिक की हत्या के मामले में दो दिन बाद भी नामजद आरोपी पुष्पेंद्र और विजय पुलिस की पकड़ से दूर हैं।
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शनिवार रात करीब नौ बजे निजामुद्दीन बेटी के लिए दवा लेने जा रहे थे। रास्ते में ख्वाजेपुर निवासी पुष्पेंद्र और विजय ने कथित तौर पर उनकी बाइक पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपियों ने उनकी पिटाई कर गला घोंट दिया। संभल के अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। रविवार शाम पोस्टमार्टम के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव दढ़ियाल चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया और जाम लगाया। मृतक के पिता जलालुद्दीन की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद
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