Amroha News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

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बुलंदशहर जिले के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव बनभौरा निवासी चमन मंगलवार दोपहर बाइक से गजरौला जा रहे थे। गंगानगर चौकी टी-प्वाइंट के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। घायल चमन को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में पत्नी रेखा देवी और चार बच्चे हैं। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संवाद