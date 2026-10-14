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Amroha News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

Wed, 14 Oct 2026 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:55 AM IST
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Motorcyclist killed after being hit by an unidentified vehicle.
बुरावली(अमरोहा)। रहरा थाना क्षेत्र में गंगानगर चौकी टी-प्वाइंट के पास मंगलवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार चमन (45) की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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बुलंदशहर जिले के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव बनभौरा निवासी चमन मंगलवार दोपहर बाइक से गजरौला जा रहे थे। गंगानगर चौकी टी-प्वाइंट के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। घायल चमन को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में पत्नी रेखा देवी और चार बच्चे हैं। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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