Amroha News: हर की पुलिया पर बैठा दिखा तेंदुआ, ऑटो सवार दहशत में आए

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ग्रामीणों के मुताबिक, सुबह करीब सात बजे जोया के मकसूद गांव निवासी युवक ऑटो से दूध लेकर कांकर सराय निवासी लताफत हुसैन की डेयरी जा रहे थे। कांकर सराय-श्यामपुर मार्ग पर इतवारी के कुएं के पास मध्य गंगा नहर की पुलिया पर तेंदुआ बैठा दिखा। युवक ऑटो दौड़ाकर डेयरी पहुंचे और ग्रामीणों को जानकारी दी। इसके बाद आसपास के खेतों और जंगल में तलाश की गई, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि इतवारी के कुएं के आसपास एक सप्ताह में तेंदुआ दो बार दिख चुका है।डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि टीम को मौके पर भेजा गया है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जरूरत पड़ने पर पिंजरा लगाया जाएगा।पांच दिन पहले कुत्ते को उठा ले गया था तेंदुआग्रामीणों ने बताया कि करीब पांच दिन पहले अमरोहा निवासी एक फेरीवाला श्यामपुर से कांकर सराय की ओर आ रहा था। इतवारी के कुएं के पास रुकने के दौरान उसके सामने ही तेंदुआ एक कुत्ते को उठाकर ले गया था। इसके अलावा क्षेत्र में पिछले करीब दो माह से अलग-अलग गांवों और खेतों के आसपास तेंदुए की गतिविधियां देखे जाने से ग्रामीणों में भय बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से प्रभावित क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और तेंदुए की निगरानी के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।