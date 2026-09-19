Amroha News: चुबका के जंगल में दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत

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सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर जंगल में पहुंच गए। इससे पहले ही तेंदुआ पास के गन्ने के खेत में घुस गया। ग्रामीणों ने काफी देर तक खेत और आसपास उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। तेंदुए के जंगल में छिपे होने की आशंका से किसान खेतों पर अकेले जाने से बच रहे हैं।ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए की तलाश और निगरानी कराने की मांग की है। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि गांव में टीम भेजकर निगरानी कराई जा रही है। जरूरत पड़ने पर पिंजरा लगाया जाएगा।