Amroha News: चुबका के जंगल में दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:44 AM IST
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डिडौली। कोतवाली क्षेत्र के गांव चुबका के जंगल में शुक्रवार को तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। खेत पर गए किसान चंद्रमणि और रमेश ने तेंदुए को देखा। दोनों किसी तरह वहां से निकलकर गांव पहुंचे और ग्रामीणों को जानकारी दी।
सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर जंगल में पहुंच गए। इससे पहले ही तेंदुआ पास के गन्ने के खेत में घुस गया। ग्रामीणों ने काफी देर तक खेत और आसपास उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। तेंदुए के जंगल में छिपे होने की आशंका से किसान खेतों पर अकेले जाने से बच रहे हैं।
ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए की तलाश और निगरानी कराने की मांग की है। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि गांव में टीम भेजकर निगरानी कराई जा रही है। जरूरत पड़ने पर पिंजरा लगाया जाएगा।
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सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर जंगल में पहुंच गए। इससे पहले ही तेंदुआ पास के गन्ने के खेत में घुस गया। ग्रामीणों ने काफी देर तक खेत और आसपास उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। तेंदुए के जंगल में छिपे होने की आशंका से किसान खेतों पर अकेले जाने से बच रहे हैं।
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ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए की तलाश और निगरानी कराने की मांग की है। डीएफओ राजीव कुमार ने बताया कि गांव में टीम भेजकर निगरानी कराई जा रही है। जरूरत पड़ने पर पिंजरा लगाया जाएगा।
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