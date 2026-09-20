Amroha News: अवैध बायोडीजल केंद्र मिले तो होंगे सील, एफआईआर भी
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:40 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
अमरोहा। मिलावटी और अवैध बायोडीजल के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जिले में निगरानी टीम चेकिंग अभियान शुरू करेगी। टीम पेट्रोल पंपों के साथ पंजीकृत व गैर-पंजीकृत बायोडीजल केंद्रों का सत्यापन करेगी।
बिना अनुमति केंद्र मिलने पर सील कर ईंधन का स्टॉक और डिस्पेंसिंग यूनिट जब्त की जाएगी। संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। जांच के दौरान ईंधन के नमूने लेकर तेल विपणन कंपनियों की प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। मानक विपरीत ईंधन मिलने पर कार्रवाई होगी।
जिला पूर्ति अधिकारी रीना कुमारी ने बताया कि जिले में बायोडीजल का कोई लाइसेंस नहीं है। इसके बावजूद पेट्रोल पंपों का भी निरीक्षण होगा। जांच टीम में एसडीएम, पूर्ति अधिकारी और तेल कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हैं। बायोडीजल कारोबार में खामी मिलने पर कार्रवाई के साथ एफआईआर कराई जाएगी। पेट्रोल पंप पर घटतौली की शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
बिना अनुमति केंद्र मिलने पर सील कर ईंधन का स्टॉक और डिस्पेंसिंग यूनिट जब्त की जाएगी। संचालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। जांच के दौरान ईंधन के नमूने लेकर तेल विपणन कंपनियों की प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। मानक विपरीत ईंधन मिलने पर कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
जिला पूर्ति अधिकारी रीना कुमारी ने बताया कि जिले में बायोडीजल का कोई लाइसेंस नहीं है। इसके बावजूद पेट्रोल पंपों का भी निरीक्षण होगा। जांच टीम में एसडीएम, पूर्ति अधिकारी और तेल कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हैं। बायोडीजल कारोबार में खामी मिलने पर कार्रवाई के साथ एफआईआर कराई जाएगी। पेट्रोल पंप पर घटतौली की शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई होगी।
विज्ञापन