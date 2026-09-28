Amroha News: गोशाला में लापरवाही पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:38 AM IST
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हसनपुर। चौकूनी गोशाला में लापरवाही और अनियमितताओं के मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई।
पांच सितंबर को गोशाला के पास कई गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन किया था। प्रांतीय गोरक्षा प्रमुख हेमंत सारस्वत कार्यकर्ताओं के साथ पशुओं के अवशेष लेकर तहसील पहुंचे थे। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय और सीओ पंकज कुमार त्यागी की जांच में गोशाला में भारी अव्यवस्थाएं मिली थीं।
डीएम डॉ. नितिन गौड़ के निर्देश पर चारों केयरटेकर हटाए गए थे और एनजीओ संचालक पवन कुमार को नोटिस देकर 15 दिन में सुधार की चेतावनी दी गई थी। अब ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेंद्र सिंह पर कार्रवाई की गई है। डीपीआरओ नितिन कुमार ने बताया कि सीडीओ के निर्देश पर निलंबन किया गया है। संवाद
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पांच सितंबर को गोशाला के पास कई गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन किया था। प्रांतीय गोरक्षा प्रमुख हेमंत सारस्वत कार्यकर्ताओं के साथ पशुओं के अवशेष लेकर तहसील पहुंचे थे। एसडीएम हिमांशु उपाध्याय और सीओ पंकज कुमार त्यागी की जांच में गोशाला में भारी अव्यवस्थाएं मिली थीं।
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डीएम डॉ. नितिन गौड़ के निर्देश पर चारों केयरटेकर हटाए गए थे और एनजीओ संचालक पवन कुमार को नोटिस देकर 15 दिन में सुधार की चेतावनी दी गई थी। अब ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेंद्र सिंह पर कार्रवाई की गई है। डीपीआरओ नितिन कुमार ने बताया कि सीडीओ के निर्देश पर निलंबन किया गया है। संवाद
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