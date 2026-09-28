Amroha News: मेड इन अमरोहा को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने पर जोर

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कमिश्नर ने अमरोहा स्थित द क्लोदिंग वर्ल्ड में तैयार उत्पादों की जानकारी ली और उद्यमियों से बाजार की संभावनाओं पर चर्चा की। इसके बाद नौगावां सादात स्थित रोशन हैंडलूम में बेडशीट निर्माण प्रक्रिया देखी और कारीगरों से तकनीक व पारंपरिक कारीगरी की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अमरोहा की हथकरघा परंपरा और कारीगरों की कला जिले की पहचान हैं। गुणवत्ता व विविधता बढ़ाकर नए बाजारों में पहुंच बनाई जा सकती है। अधिकारियों को कारीगरों व निर्माताओं को सहयोग देने और ‘मेड इन अमरोहा’ को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व गरिमा सिंह, उपायुक्त उद्योग, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, सहायक प्रबंधक उद्योग समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। व्यापारियों में मंजीत सिंह छाबड़ा, रिंकल छाबड़ा, बाबू खान अंसारी, चंद्र मोहन गुप्ता, गिरीश बंसल, दर्पण बंसल, प्रधान सतनाम सिंह बख्शी, राजेंद्र सिंह छाबड़ा, रमेश विरमानी और हाफिज मोहम्मद फरमान मौजूद रहे।