Amroha News: एक महीने में खराब हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी, एजेंसी संचालक को नोटिस

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शहर के मोहल्ला बटवाल निवासी कारोबारी जाबिर के मुताबिक, उन्होंने जनवरी 2026 में शहर की एक एजेंसी से इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी थी। एक महीने से पहले ही उसमें खराबी आने लगी। आरोप है कि शिकायत के बावजूद एजेंसी संचालक ने न स्कूटी की मरम्मत कराई और न ही उसे बदलकर दूसरी स्कूटी दी।परेशान होकर जाबिर ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में शिकायत की। आयोग के अध्यक्ष रमाशंकर सिंह और सदस्य मंजू रानी दीक्षित ने एजेंसी संचालक को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। जवाब के आधार पर आगे की सुनवाई होगी।