Amroha News: घमंड त्यागकर धर्म के प्रति समर्पित रहने का लिया संकल्प

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सांगानेर से आए शास्त्री सौरभ जैन ने उत्तम मार्दव धर्म पर प्रवचन देते हुए कहा कि मनुष्य जिन वस्तुओं और शरीर की सुंदरता पर घमंड करता है, वे वास्तव में स्थायी रूप से उसके अपने नहीं हैं। इस संसार में केवल आत्मा ही अपनी है। उन्होंने कहा कि शरीर का अभिमान करने के बजाय मनुष्य को अपने धर्म के प्रति समर्पित रहने का संकल्प लेना चाहिए। धर्म पर संकट आने पर उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने रावण, कौरव और कंस का उदाहरण देते हुए कहा कि घमंड मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए सभी को अपने भीतर की कोमलता को जागृत कर अहंकार का त्याग करना चाहिए।प्रवचन के दौरान ‘मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के काज में मोहे न आवे लाज’ का संदेश देते हुए परमार्थ के कार्यों में आगे आने का संकल्प दिलाया गया।इस अवसर पर जैन समाज समिति के अध्यक्ष योगेश जैन, मंत्री शरद जैन, राजेश जैन सोनी, अंजलि जैन, सपना जैन, रीना जैन, सोनम जैन, अंजू जैन, बीना जैन, आकांक्षी जैन, मीनाक्षी जैन व रविंद्र जैन आदि रहे।