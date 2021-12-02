Amroha News: दो जिलों के बिजलीघरों की खींचतान में 10 दिन से फंसी ककराली की आपूर्ति

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ग्रामीणों के मुताबिक ककराली में संभल के असगरीपुर और अमरोहा के चौधरपुर बिजलीघर से आपूर्ति होती है। ट्रांसफार्मर खराब होने पर दोनों बिजलीघरों के अधिकारी जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालते रहे। बिजली न होने से मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बाहर जाना पड़ रहा था। ग्रामीणों ने अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की।जेई नरेश कुमार ने बताया कि गांव में संभल जनपद से बिजली आपूर्ति होती है। बृहस्पतिवार को नया ट्रांसफार्मर रखवाकर आपूर्ति बहाल कर दी गई।...ग्रामीण बोले:गांव की करीब दो हजार आबादी कई दिनों से अंधेरे में है। गर्मी और उमस में परेशानी हो रही है। कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। बिजली नहीं मिलने से जरूरी कामों के लिए भटकना पड़ रहा है। -अहसान, ग्रामीणट्रांसफार्मर से करीब 80 घरों की आपूर्ति होती है और करीब दो हजार लोग प्रभावित हैं। दस दिन से बिजली न होने से पेयजल और मोबाइल चार्जिंग की समस्या है। अधिकारी रोज निरीक्षण कर लौट जाते हैं, समाधान नहीं करते। -नावेद, ग्रामीणट्रांसफार्मर पर अधिक लोड होने से वह आए दिन खराब होता है। अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग कई बार की गई, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। -अरबाज खान, ग्रामीणबिजली की आंख-मिचौली से ग्रामीण परेशान हैं। एक ट्रांसफार्मर दस दिन से खराब है, लेकिन अभी तक बदला नहीं गया। गर्मी और उमस में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। -मुनत्याज, ग्रामीणदस दिन से बिजली संकट है। कई बार शिकायत के बावजूद खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। अधिकारियों को जल्द समस्या दूर कर आपूर्ति सुचारु करानी चाहिए। -मुस्तकीम, ग्रामीण