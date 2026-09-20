Amroha News: माध्यमिक विद्यालयों में 30 सितंबर तक चलेंगी स्वच्छता प्रतियोगिताएं

विज्ञापन



जिला विद्यालय निरीक्षक शतानंद शर्मा ने प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को शासन के निर्देशानुसार गतिविधियां कराने के निर्देश दिए हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षकों और अभिभावकों को भी सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छ परिसर और साफ-सुथरे शौचालय जैसे विषयों पर भी प्रतियोगिताएं होंगी। विज्ञापन

विद्यालयों को गतिविधियों की तस्वीरें और एक-दो उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। प्रतिभागी विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या भी दर्ज करानी होगी। संवाद जिला विद्यालय निरीक्षक शतानंद शर्मा ने प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को शासन के निर्देशानुसार गतिविधियां कराने के निर्देश दिए हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षकों और अभिभावकों को भी सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छ परिसर और साफ-सुथरे शौचालय जैसे विषयों पर भी प्रतियोगिताएं होंगी।विद्यालयों को गतिविधियों की तस्वीरें और एक-दो उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। प्रतिभागी विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या भी दर्ज करानी होगी। संवाद

विज्ञापन

विज्ञापन

अमरोहा। माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलेगा। राजकीय, सहायता प्राप्त, वित्तविहीन मान्यता प्राप्त और स्ववित्तपोषित सीबीएसई विद्यालयों में 30 सितंबर तक निबंध, स्लोगन, कविता, पेंटिंग, भाषण, प्रश्नोत्तरी और मॉडल निर्माण प्रतियोगिताएं होंगी। इसका उद्देश्य स्वच्छता को विद्यार्थियों की दैनिक आदत बनाना है।