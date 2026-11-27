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जानकारी के अनुसार, कृष्ण शर्मा नोएडा की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। वह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर परिवार के साथ तिगरी गंगा मेले में स्नान करने आए थे। स्नान के बाद परिवार अपने पैतृक गांव पतेई भूड़ में रुका था। बृहस्पतिवार सुबह सभी लोग कार से वापस नोएडा जा रहे थे। कार को कृष्ण शर्मा चला रहे थे। रास्ते में हापुड़ के पास उन्हें झपकी आ गई, जिससे कार सीधे डिवाइडर से जा भिड़ी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने देवज को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हीना शर्मा की हालत चिंताजनक बनी हुई है। देवज दो भाइयों में बड़ा था। सीओ पंकज कुमार त्यागी का कहना है हादसा हापुड़ क्षेत्र में हुआ है। इस संबंध में कार्रवाई भी वहां की पुलिस ही करेगी ।