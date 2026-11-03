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Amroha News: सवा दो महीने बाद दर्ज हुई मारपीट की रिपोर्ट, सात के खिलाफ रिपोर्ट

Tue, 03 Nov 2026 02:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:30 AM IST
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Assault case registered after more than two months; report filed against seven individuals.
सरायतरीन। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव कान्हूं धामपुर में उधार के पांच हजार रुपये मांगने पर बहन-भाई से मारपीट हुई। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। यह घटना 25 अगस्त की है, जिस पर सवा दो महीने बाद कार्रवाई हुई।
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गांव निवासी मोरवती ने आरोप लगाया कि 25 अगस्त की शाम छह बजे उनके बेटे मनोज ने दुकानदार गेंदनलाल से पांच हजार रुपये वापस मांगे थे। इस पर आरोपी गेंदनलाल भड़क गया और मनोज के साथ लात-घूंसों से मारपीट की। मनोज किसी तरह बचकर घर भाग आया। इसके बाद गेंदनलाल सहित सात लोग लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी लेकर मनोज के घर पहुंच गए।
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उन्होंने घर में मौजूद सीमा (16) पर लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से हमला किया। दोनों भाई-बहन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पड़ोसियों की भीड़ जुटती देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को 108 एंबुलेंस से बहजोई सीएचसी में भर्ती कराया गया। बेटी सीमा की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल संभल रेफर किया गया।
सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि मोरवती की तहरीर पर गेंदनलाल, वीर सिंह, पूजा, सोनू, मालवती, नरेश और नेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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