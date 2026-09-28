Amroha News: अलीगढ़ के आदिल ने जिझोढ़ा के विष्णु को दी पटकनी

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दंगल का शुभारंभ मुख्य अतिथि व संयोजक जिला पंचायत सदस्य पति पिंटू भाटी ने पहलवानों के हाथ मिलाकर किया। पहली कुश्ती अलीगढ़ के आदिल पहलवान व जिझोढा के विष्णु पहलवान के बीच हुई। दोनों पहलवानों ने जीत के लिए भरसक प्रयास किए लेकिन अंत में आदिल ने शानदार दांव लगाकर विष्णु पहलवान को मात दी। इसके अलावा नेपाल के पंडित थापा ने आगरा के एप्पल पहलवान, अजमेर शरीफ के पहलवान ने कुरुक्षेत्र के बिरला सेठी को पटखनी दी।पिपलोती के कलवा पहलवान ने जागीराबाद के ढोला, कलियर शरीफ के नौशाद साबरी ने सहारनपुर के कालू पहलवान, अभिषेक ने जागीराबाद के सोनू व सहसौली के सतीश ने सहारनपुर के मुन्ना पहलवान को चित किया। रेफरी की भूमिका टीकम पहलवान ने निभाई, जबकि संचालन सुरेंद्र सिंह लोहिया ने किया। इस दौरान जितेंद्र सिंह प्रधान, ब्रह्मपाल सिंह, विपिन भड़ाना, पप्पू सिंह, ब्रह्मपाल नागर, अमरजीत सिंह, मोनू बिजौली, लाखन सिंह गुर्जर रहे।