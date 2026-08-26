Amroha News: एटूआर पैंथर ने नीलकंठ क्रिकेट एकेडमी को 28 रन से हराया

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एटूआर पैंथर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज कृष्णा बिना खाता खोले आउट हो गए। पर्व चौहान ने 24 और राहुल गुर्जर ने 16 रन बनाकर पारी को संभाला। मध्यक्रम में तुषार शर्मा ने 28 और शुभम ने नाबाद 28 रन का योगदान दिया। राहुल कश्यप ने 14 और रोहित ने नाबाद 12 रन बनाकर टीम को 131 रन तक पहुंचाया। नीलकंठ के लिए गौरांशु चौहान, रविंद्र और शिवा चौधरी ने दो-दो विकेट लिए।132 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीलकंठ की शुरुआत धीमी रही। आमिर ने 25 रन बनाए, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। एटूआर पैंथर के आयुष चिंगारी ने पांच ओवर में 20 रन देकर दो महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। तुषार शर्मा, राहुल गुर्जर, आशु दक्ष और लोकेश चौहान ने एक-एक विकेट लेकर नीलकंठ की पारी पर अंकुश लगाए रखा। अंततः नीलकंठ की टीम 103 रन तक ही पहुंच सकी।