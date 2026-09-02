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Amroha News: ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की चाइनीज मांझे से गर्दन कटी

Wed, 02 Sep 2026 02:26 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:26 AM IST
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Home Guard's throat slit by Chinese manjha while on duty.
अमरोहा। ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की गर्दन चीनी मांझे की चपेट में आने से कट गई। हादसे में होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे घर भेज दिया गया है।
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नौगांवा सादात तहसील क्षेत्र के गांव आल्हेदादपुर कला निवासी देवेंद्र कुमार होमगार्ड के पद पर तैनात हैं। मंगलवार शाम करीब पौने चार बजे वह बंबूगढ़ चौराहा पर ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे। देवेंद्र कुमार के मुताबिक, जैसे ही वह जोया रोड स्थित ओवरब्रिज पर पहुंचे, तभी अचानक चीनी मांझा उनकी गर्दन में उलझ गया। मांझे की धार से उनकी गर्दन कट गई और वह लहूलुहान होकर घायल हो गए। हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों ने मदद के लिए दौड़ लगाई।
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घायल होमगार्ड को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर उन्हें घर भेज दिया गया। घटना के बाद प्रतिबंधित चीनी मांझे के इस्तेमाल को लेकर लोगों में नाराजगी है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि चाइनीज मांझा राहगीरों और वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। इसकी चपेट में आने से आए दिन लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लोगों ने प्रशासन और पुलिस से प्रतिबंधित मांझे की बिक्री व इस्तेमाल के खिलाफ सख्त अभियान चलाने की मांग की है, ताकि इस तरह के हादसों पर अंकुश लगाया जा सके।
एसडीएम शशिभूषण पाठक ने बताया कि चीनी मांझे को लेकर निरीक्षण किया जाएगा और मांझा मिलने पर कार्रवाई होगी।
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