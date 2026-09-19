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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   A police inspector posted in Agra, along with his brother, beat up a young man and snatched his gold chain.

Amroha News: आगरा में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर ने भाई के साथ कर मिल युवक को पीटा, सोने की चेन छीनी

Sat, 19 Sep 2026 01:45 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:45 AM IST
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A police inspector posted in Agra, along with his brother, beat up a young man and snatched his gold chain.
अमरोहा। हाईवे की सर्विस रोड पर कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में आगरा में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर ने भाई के साथ मिलकर युवक से मारपीट कर ढाई तोले की सोने की चेन छीन ली। आरोपी ने खुद को आगरा में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर बताते हुए रौब दिखाया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गांव शहबाजपुर कलां निवासी नवनीत कुमार के अनुसार, दो मई की रात करीब 9:20 बजे वह कार से अमरोहा से गांव जा रहा था। हुमायूं नगर पुल के नीचे सर्विस रोड पर बिजलीघर के सामने एक कार गलत दिशा में खड़ी थी। उसकी हाईबीम लाइट जल रही थी। डिपर देने के बाद भी लाइट नीचे नहीं करने पर नवनीत ने कार रोककर चालक से कारण पूछा।
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आरोप है कि कार में दो लोग बैठे थे और शराब की बोतल व गिलास रखे थे। चालक ने अपना नाम निरंजन सिरोही बताते हुए खुद को आगरा में तैनात पुलिस निरीक्षक बताया और साथ बैठे व्यक्ति को भाई धीरेंद्र सिरोही बताया। आरोप है कि दोनों ने नवनीत से गालीगलौज और मारपीट की तथा उसकी ढाई तोले की सोने की चेन छीन ली। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने बीच-बचाव कराया।
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सीओ सिटी डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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