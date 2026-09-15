Amethi News: हादसे में घायल महिला ने दम तोड़ा

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राजेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी भाभी शांति एक सितंबर को अपने दामाद भेवई गांव निवासी रंजीत के साथ बाइक से मुंशीगंज के पश्चिम दुआरा गांव जा रही थीं। सहरी के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें मुंशीगंज स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। रविवार रात उपचार के दौरान शांति की मौत हो गई।रंजीत की हालत में सुधार बताया जा रहा है। शांति की मौत के बाद बेटियों शोभावती, शोभादेवी, हीरावती, संगीता, अंतिमा, गीता देवी और अनीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। नाती विवेक और अखिलेश भी नानी की मौत से बिलख रहे हैं। अन्य परिजन गमगीन हैं।इंस्पेक्टर बृजेश सिंह ने बताया कि परिजनों की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। हादसा अमेठी के सहरी क्षेत्र में हुआ था। मामले में आगे की कार्रवाई अमेठी स्तर से की जाएगी।