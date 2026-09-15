Amethi News: पंडालों में विराजे गणपति बप्पा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Tue, 15 Sep 2026 12:47 AM IST
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जगदीशपुर। गणेश चतुर्थी के पहले दिन सोमवार को पूजा-पाठ और मंत्रोच्चार के बीच पंडालों में गणपति की स्थापना की गई। इंडोरामा इकाई टाउनशिप और भेल उपनगरी में विधिविधान से पूजन-अर्चन हुआ। श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए।
इंडोरामा इकाई टाउनशिप के पूजा पंडाल में इकाई प्रमुख राजेंद्र सांखे ने पत्नी उषा सांखे के साथ गणेश प्रतिमा का पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा हुई। भगवान गणेश को भोग अर्पित किया गया। इसके बाद आरती की गई। पूजन में टाउनशिप के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए। गणेश उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह रहा।
भेल उपनगरी स्थित पूजा पंडाल में भी गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। यहां श्रद्धालुओं ने विधिविधान से पूजन-अर्चन किया। बप्पा के विराजमान होते ही जयकारे गूंजने लगे। पहले दिन दोनों स्थानों पर पूजा-पाठ और भक्ति का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की आराधना कर उत्सव की शुरुआत की। सिंहपुर के फत्तेपुर गांव में सोमवार से गणपति का पूजन शुरू हो गया।
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इंडोरामा इकाई टाउनशिप के पूजा पंडाल में इकाई प्रमुख राजेंद्र सांखे ने पत्नी उषा सांखे के साथ गणेश प्रतिमा का पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा हुई। भगवान गणेश को भोग अर्पित किया गया। इसके बाद आरती की गई। पूजन में टाउनशिप के कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हुए। गणेश उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह रहा।
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भेल उपनगरी स्थित पूजा पंडाल में भी गणेश प्रतिमा स्थापित की गई। यहां श्रद्धालुओं ने विधिविधान से पूजन-अर्चन किया। बप्पा के विराजमान होते ही जयकारे गूंजने लगे। पहले दिन दोनों स्थानों पर पूजा-पाठ और भक्ति का माहौल बना रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की आराधना कर उत्सव की शुरुआत की। सिंहपुर के फत्तेपुर गांव में सोमवार से गणपति का पूजन शुरू हो गया।
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