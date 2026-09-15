Amethi News: चंद्रशेखर के साथ दुर्व्यवहार पर भड़की भीम आर्मी

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ज्ञापन में कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद गोंडा के बर्तन कारोबारी विनोद साहनी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने काफिले को कथित रूप से रोक दिया। पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। संगठन ने काफिले पर सामंतवादियों द्वारा हमला किए जाने का आरोप भी लगाया। भीम आर्मी ने दोषी लोगों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।संगठन ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि के रूप में चंद्रशेखर आजाद को संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप सम्मान मिलना चाहिए। ज्ञापन में सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने को कहा गया। कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी की गई। संगठन ने चेतावनी दी कि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।