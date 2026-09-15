Amethi News: भक्तों ने माता के दरबार में टेका माथा

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गौरीगंज के राघीपुर स्थित दुर्गन भवानी धाम में सुबह से भक्तों ने कतार में लगकर माता के दर्शन किए। मन्नत पूरी होने पर महिलाओं ने चुनरी, नारियल और टिकरी चढ़ाई। धाम परिसर के मेले में प्रसाद, पूजन सामग्री, फल और खिलौनों की दुकानों पर भीड़ रही। बच्चों ने खिलौने खरीदे और महिलाओं ने प्रसाधन सामग्री की खरीदारी की।देवीपाटन धाम में भी दिनभर श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहा। भक्तों ने दर्शन कर पूजा-अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। संग्रामपुर के कालिकन धाम में सुबह से श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। महिलाओं ने माता को चुनरी, नारियल और प्रसाद अर्पित किया। मां अहोरवा भवानी धाम में सुबह से देर शाम तक दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने विधिविधान से पूजा कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।