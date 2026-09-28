Amethi News: श्रेया ने जीते दो स्वर्ण पदक

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दोहरी सफलता के बाद उनका चयन जयपुर में होने वाली ऑल इंडिया स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए हुआ है। श्रेया ने 14 वर्ष की उम्र में वर्ष 2014 से अमेठी के आंबेडकर स्टेडियम में एथलेटिक्स का अभ्यास शुरू किया था।लगातार मेहनत और अभ्यास के बल पर वह अब तक आठ बार प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। बरेली में दो स्वर्ण पदक जीतने के बाद श्रेया का चयन 16 से 18 अक्तूबर तक जयपुर में होने वाली ऑल इंडिया स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए किया गया है। खेल प्रेमियों और जिले के खिलाड़ियों ने उनकी सफलता पर खुशी जताते हुए आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।