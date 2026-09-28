Amethi News: स्पेशल ट्रेन से मुंबई जाना होगा आसान

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निहालगढ़ स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर टिकट बुक कराने पहुंचे शुभम कौशल ने कहा कि त्योहारों में मुंबई जाने वाली ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल होता है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। रमन विश्वकर्मा ने कहा कि ट्रेन निहालगढ़ होकर चलने से आसपास के यात्रियों को मुंबई जाने में सहूलियत होगी।रवि चौरसिया ने कहा कि त्योहारों में नियमित ट्रेनों में भीड़ बढ़ने से यात्रा को लेकर चिंता रहती है। विशेष ट्रेन के चार फेरे होने से यात्रियों को राहत मिलेगी। शालिनी गुप्ता ने कहा कि आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू होने से यात्री पहले से अपनी यात्रा की तैयारी कर सकेंगे। रेलवे के अनुसार वाराणसी से ट्रेन 22 अक्तूबर से 12 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चार फेरे लगाएगी।वापसी में लोकमान्य तिलक टर्मिनस से वाराणसी के लिए 23 अक्तूबर से 13 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चार फेरे होंगे। वाराणसी से ट्रेन रात 1:35 बजे रवाना होगी। जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, रानी कमलापति, इटारसी, खंडवा, भुसावल, नासिक रोड, इगतपुरी और कल्याण होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी।उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता ने बताया कि त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन संचालित की जा रही है।