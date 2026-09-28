Amethi News: नदियों के संरक्षण के लिए जलस्रोत बचाएं

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अमेठी जल बिरादरी के अध्यक्ष डॉ. अर्जुन पांडेय ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना जरूरी है। नदी को जीवित रखने के लिए उसके प्राकृतिक स्वरूप और प्रवाह को बनाए रखना होगा। जिले की दोनों प्रमुख नदियों को सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराने से जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिल सकती है।संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे डॉ. अरुण कुमार मिश्र ने कहा कि नदियों को जीवित रखने के लिए जल संस्कृति को समझना जरूरी है। जलस्रोतों को बचाने के साथ प्राकृतिक प्रवाह बनाए रखना होगा। मुख्य अतिथि शांति मिश्रा ने कहा कि चौमासे की बारिश के पानी का संचयन कर भूगर्भ जलस्तर बढ़ाया जा सकता है। युवाओं को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है। इस मौके पर हरिकेश मिश्र, डॉ. अभिमन्यु पांडेय, जगदंबा तिवारी और अनुभव मिश्र आदि मौजूद रहे।