Amethi News: बुखार के मरीज बढ़े, ओपीडी में लगी कतार

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जिला अस्पताल में बुधवार को करीब 1080 मरीज उपचार कराने पहुंचे। इनमें 460 बुखार, 120 खांसी और 70 जुकाम से पीड़ित रहे। हड्डी रोग समेत अन्य बीमारियों के मरीज भी पहुंचे। फिजिशियन डॉ. शुभम पांडेय और डॉ. अमित यादव ने मरीजों का उपचार किया।गौरीगंज निवासी रामलाल ने बताया कि उन्हें दो दिन से बुखार है। अमेठी निवासी सीमा ने बताया कि सर्दी-जुकाम और सिरदर्द से परेशान हैं। जामों निवासी राजेश ने कई दिनों से खांसी आने की बात कही। वहीं, मुसाफिरखाना निवासी सुनीता कमजोरी और बदन दर्द की शिकायत लेकर पहुंचीं।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बद्री प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान सेहत के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। सर्दी, खांसी या बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श लें। पर्याप्त पानी पीएं और साफ-सफाई का ध्यान रखें। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें। बुखार लगातार बना रहने या परेशानी बढ़ने पर अस्पताल में उपचार कराएं।