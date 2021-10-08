Amethi News: दुष्कर्मी को दस साल की सजा

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मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के परिजनों ने 22 जून 2022 को पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी।आरोप था कि क्षेत्र के ही एक गांव निवासी भोले शर्मा उनकी 17 वर्षीय बेटी को बहलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था।मामले की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर भोले शर्मा को अपहरण और दुष्कर्म के अपराध में दोषी ठहराया। सोमवार को दोषी करार दिए जाने के बाद मंगलवार को उसकी सजा पर फैसला सुनाया गया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के आरोपों में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।