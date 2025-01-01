फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   People angered by Swara Bhasker's remarks burned her effigy.

Amethi News: स्वरा भास्कर की टिप्पणी से नाराज लोगों ने फूंका पुतला

Fri, 04 Sep 2026 12:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 04 Sep 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
People angered by Swara Bhasker's remarks burned her effigy.
मुसाफिरखाना तहसील गेट पर स्वरा भाष्कर का पुतला फूंक कर प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारी। स्रोत: स्थान
भाले सुल्तान शहीद स्मारक। अभिनेत्री स्वरा भास्कर की रानी पदमावती और जौहर करने वाली महिलाओं को लेकर कथित विवादित टिप्पणी के विरोध में बृहस्पतिवार को मुसाफिरखाना तहसील गेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए स्वरा भास्कर का पुतला फूंका। कार्यक्रम का नेतृत्व अतुल सिंह ने किया।
विज्ञापन


प्रदर्शनकारियों ने टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए वीरांगनाओं के शौर्य और बलिदान का सम्मान करने की मांग की। अतुल सिंह ने कहा कि वीरांगनाओं ने अपनी शुचिता और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए स्वयं को आहूत कर दिया। वे कायर नहीं थीं, बल्कि उनका साहस और त्याग भारत के स्वाभिमान की अमर ज्योति है। वीरांगनाओं के बलिदान और शौर्य का सम्मान किया जाना चाहिए।
विज्ञापन


राहुल कौशल ने कहा कि मुगलों की तलवारें भी वीरांगनाओं के दृढ़ विचारों और साहस को नहीं तोड़ सकीं। इतिहास में वीरांगनाओं के त्याग और शौर्य का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं के बलिदान को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऐतिहासिक चरित्रों और वीरांगनाओं के योगदान को सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने अभिनेत्री की टिप्पणी पर विरोध दर्ज कराते हुए भविष्य में ऐसी टिप्पणियों से बचने की मांग की। इस मौके पर सभासद बासु गुप्ता, लवकुश चौरसिया, मल्लिकार्जुन सिंह, अखिलेश पांडेय, संजय मौर्य, अंकुर तिवारी और विवेक तिवारी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed