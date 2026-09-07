Amethi News: पंजा कुश्ती में अंशिका दीक्षा व रीना अव्वल

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कक्षा आठ के वर्ग में स्नेहा, खुशबू, काजल, साक्षी, आरती, सेजल और अंशिका मौर्य ने हिस्सा लिया। कड़े मुकाबले के बाद अंशिका मौर्य ने प्रथम स्थान हासिल किया। कक्षा सात में कोमल, दीक्षा, सोनू, प्रिया और आयुषी के बीच मुकाबला हुआ। इसमें दीक्षा विजेता रहीं। कक्षा छह की पंजा कुश्ती में श्वेता, महक, पलक, वैष्णवी, रीना, रिंकी, पलक और नंदिनी ने प्रतिभाग किया। इसमें रीना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।छात्राओं के बाद वार्डन सह शिक्षिका और पूर्णकालिक शिक्षकों के बीच भी मुकाबला कराया गया। इसमें रूमा गौतम विजेता रहीं। विद्यालय की मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया के बीच हुए मुकाबले में मुख्य रसोइया रामकला ने जीत दर्ज की। प्रतियोगिता के दौरान छात्राओं और स्टाफ में उत्साह देखने को मिला। छात्राओं ने तालियां बजाकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया।जिला समन्वयक श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसी गतिविधियों का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और खेल भावना विकसित करना है। पढ़ाई के साथ खेलकूद में भागीदारी से छात्राओं के सर्वांगीण विकास में मदद मिलती है।