Amethi News: बाजारशुकुल में बनेगा 132 केवी ट्रांसमिशन पावर हाउस

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प्रस्तावित पावर हाउस बनने से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति में सुधार होने के साथ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अभी बाजारशुकुल क्षेत्र को कठौरा से बिजली आपूर्ति मिलती है। नई व्यवस्था शुरू होने पर उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में राहत मिलने की उम्मीद है। विधायक सुरेश पासी ने कहा कि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र को यह परियोजना मिलने जा रही है।पावर हाउस बनने से बाजारशुकुल को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इससे क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए आधारभूत ढांचा भी मजबूत होगा। यूपीडा के एई वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि परियोजना को लेकर प्रक्रिया चल रही है। अभी विभाग को कोई कागजी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्तावित स्थल के निरीक्षण के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।