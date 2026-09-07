Amethi News: 493 के लक्ष्य के सापेक्ष आए 1687 आवेदन

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13 विकासखंडों और नगर निकायों से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कराया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद योजना के मानकों पर खरे उतरने वाले लाभार्थियों की सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के साथ वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन और सामग्री आपूर्ति करने वाली फर्म के चयन की कवायद भी शुरू हो गई है।योजना के तहत पात्र जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। समारोह में वर-वधू को निर्धारित उपहार भी दिए जाएंगे। आयोजन और उपहारों की व्यवस्था के लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। इसमें 11 फर्मों ने हिस्सा लिया है। फर्मों की ओर से जमा कराए गए अभिलेखों और जरूरी दस्तावेजों की जांच कराई जा रही है। सत्यापन पूरा होने के बाद नियमानुसार फर्म का चयन किया जाएगा।जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना ने बताया कि जिले को 493 विवाह का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष 1687 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी आवेदनों का पात्रता के आधार पर सत्यापन कराया जा रहा है।