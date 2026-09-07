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Amethi News: कमरे में फंदे से लटका मिला युवक, मौत

Mon, 07 Sep 2026 01:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 07 Sep 2026 01:30 AM IST
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Young man found hanging in room; dies.
मोहनगंज के पूरे राजा मजरे बारकोट गांव में गमगीन परिजन। स्रोत : स्थानीय  
तिलोई। मोहनगंज के पूरे राजा मजरे बारकोट गांव निवासी राकेश (35) रविवार सुबह कमरे में संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने उसे नीचे उतारा, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।
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बहन मंजू देवी ने बताया कि राकेश करीब एक सप्ताह पहले देहरादून से घर आया था। शनिवार रात खाना खाने के बाद वह कमरे में सोने चला गया। रविवार सुबह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजनों ने आवाज लगाई। जवाब नहीं मिलने पर कमरे में जाकर देखा तो राकेश छत में लगे पंखे के हुक में दुपट्टे के सहारे लटका मिला।
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परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से उसे नीचे उतारा, मगर उसकी मौत हो चुकी थी। मंजू देवी के अनुसार राकेश की पत्नी राजकुमारी बच्चों के साथ मायके गई थी। पति की मौत की सूचना मिलने पर वह घर पहुंची। परिवार के लोगों को राकेश के इस कदम की वजह की जानकारी नहीं है।
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इंस्पेक्टर राकेश सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी। मामले की जांच की जा रही है।
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